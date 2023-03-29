СБУ викрила підлітків, яких РФ використовувала для псевдомінувань

Березень, 29 в 13:46

СБУ викрила тінейджерську групу, яка причетна до серії анонімних повідомлень про псевдомінування будівель органів влади та об’єктів соціальної інфраструктури у Києві та інших регіонах України.

За даними слідства, зокрема, у жовтні 2022 року підлітки повідомили про одночасне “мінування” 14 місцевих судів.

Діями групи дистанційно керували російські спецслужби через спеціалізовану інтернет-спільноту, до якої регулярно залучали неповнолітніх українців із різних регіонів.

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За вказівками так званих кураторів діти періодично розсилали на електронні адреси держустанов неправдиві повідомлення про псевдомінування. Вони робили це від імені сторонніх осіб та з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування своєї локації.

Співробітникам СБУ вдалося викрити організатора групи – це неповнолітній мешканець Чернігівської області, який мав контакти з представником російської спецслужби.

Вдома у псевдомінера виявили мобільний телефон та комп’ютер із доказами протиправної діяльності та комунікації з агресором.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів критичної інфраструктури, будівель чи споруд, які забезпечують функціонування органів влади, закладів охорони здоров’я, освіти, або якщо неправдиве повідомлення спричинило тяжкі наслідки чи вчинено повторно).

Покарання за цією статтею – до 8 років позбавлення волі, проте, якщо про фейкове мінування повідомляє неповнолітній, відповідати перед законом доведеться батькам.