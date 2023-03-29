Березень, 29 в 15:28

Служба безпеки України викрила ще трьох колаборантів під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської та Херсонської областей.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, однією із фігуранток виявилась колишня посадовиця ліцензійно-дозвільного відділу Куп’янської міської ради.

Після тимчасового захоплення міста жінка підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав окупаційної адміністрації. Після “перепризначення на посаді” колаборантка розпочала виконувати вказівки Кремля щодо перелаштування роботи місцевого українського бізнесу на користь Росії.

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Після того, як сили оборони звільнили місто, жінка переїхала до матері у Харків, де сподівалась уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили її місцеперебування та доставили до Куп’янської окружної прокуратури для вручення підозри.

Ще однією колаборанткою є 65-річна мешканка Вовчанська на Харківщині, яка під час окупації району добровільно погодилась очолити створений агресором місцевий “відділ пенсійного фонду”.

Зловмисниця формувала “штат” псевдоустанови. Крім того, жінка передала окупаційній владі персональні дані місцевих мешканців, які перебували у скрутному матеріальному становищі, щоб виконати плани Москви щодо примусової паспортизації жителів окупованих територій.

СБУ викрила ще трьох колаборантів – один з них був у лавах окупаційного “МВС” / 3 фотографии

А в Херсоні було викрито місцевого жителя, колишнього інструктора автошколи. Після тимчасового захоплення міста злочинець вступив до лав окупаційного “головного управління МВС Херсонської області”.

Окупанти призначили його “спеціалістом відділу реєстрації транспортних засобів”. Після звільнення Херсона чоловік, намагаючись уникнути покарання, змінив три адреси проживання. Його затримали в одному із селищ поблизу обласного центру.

Наразі ворожим поплічникам повідомлено про підозру за ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність).