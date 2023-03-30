Ви рамси поплутали? На в’їзді в Київ зупинили п’яного батюшку УПЦ МП
Прикордонники на в’їзді до Києва затримали п’яного батюшку УПЦ МП без водійського посвідчення.
У ДПСУ повідомили, що при собі він мав лише документи, видані на невідому особу у тимчасово окупованому Криму та на території РФ.
Прикордонники зазначили, що він спілкувався з ними на жаргоні Московського патріархату.
На опублікованому прикордонниками відео можна побачити чоловіка, вочевидь, напідпитку.
Спершу піп обзиває осіб, які його зупинили. На інших кадрах він нецензурно висловлюється і кидає жаргонні фрази, на кшталт “ви що, рамси поплутали?”.
У ДПСУ додали, що під кінець зухвалого монологу батюшка захвилювався, що у нього “пацани під Бахмутом здохли”. Також там наголосили, що інші гріхи, які приховував піп УПЦ МП, з’ясовують правоохоронці.
Нещодавно прикордонники на в’їзді до Києва затримали священнослужителя з недійсними документами та тісними зв’язками у Москві. Серед десяти останніх контактів у месенджері попа, троє були з підписом Москва.