Використовував цивільні літаки для перекидання військ РФ на фронт. СБУ повідомила про підозру очільнику росавіації
Служба безпеки повідомила про підозру очільнику російської авіації, який надав цивільні літаки для перекидання військових РФ на фронт.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
– У результаті слідчих дій зібрано доказову базу на керівника федерального агентства повітряного транспорту РФ Олександра Нерадька, – йдеться у повідомленні.
За даними слідства підсанкційний очільник росавіації сприяв Міноборони країни-агресора у перекиданні окупаційних угруповань у напрямку держкордону України, а також на територію захопленого Криму.
Він залучив чотири російські авіакомпанії, які надали свої літаки для перевезення особового складу, зброї та боєприпасів ворога.
– З кінця вересня до листопада минулого року за сприяння Нерадька агресор переправив до аеропортів Платов у Ростовській області та Сімферополь понад 3 тис. військових і велику кількість боєприпасів.
Надалі окупаційні підрозділи були залучені у бойових діях проти Сил оборони на східному та південному фронтах, – зазначають слідчі.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили керівнику росавіації про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).
Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.