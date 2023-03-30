Використовував цивільні літаки для перекидання військ РФ на фронт. СБУ повідомила про підозру очільнику росавіації

Березень, 30 в 18:15

Служба безпеки повідомила про підозру очільнику російської авіації, який надав цивільні літаки для перекидання військових РФ на фронт.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– У результаті слідчих дій зібрано доказову базу на керівника федерального агентства повітряного транспорту РФ Олександра Нерадька, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства підсанкційний очільник росавіації сприяв Міноборони країни-агресора у перекиданні окупаційних угруповань у напрямку держкордону України, а також на територію захопленого Криму.

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Він залучив чотири російські авіакомпанії, які надали свої літаки для перевезення особового складу, зброї та боєприпасів ворога.

– З кінця вересня до листопада минулого року за сприяння Нерадька агресор переправив до аеропортів Платов у Ростовській області та Сімферополь понад 3 тис. військових і велику кількість боєприпасів. Надалі окупаційні підрозділи були залучені у бойових діях проти Сил оборони на східному та південному фронтах, – зазначають слідчі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили керівнику росавіації про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.