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Факти / Надзвичайні події

Російська артилерія завдала удару по Херсону, на вулиці загинула людина

Валентина Летяк, редакторка стрічки
снаряд артилерія
Фото: Генштаб ЗСУ

Вдень 1 квітня російські окупанти обстріляли Херсон із артилерії. Снаряд влучив в приватний будинок, загинула людина, яка була на вулиці.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Окрім того, за його словами, росіяни обстріляли селище Козацьке Бериславського району Херсонської області. Тут також є влучання у приватний будинок, поранено одного цивільного.

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Там уточнили, що у Херсоні загинув чоловік, а у Козацькому травмовано чотирьох місцевих жителів.

Остаточна кількість потерпілих уточнюється.

В Херсонській області сьогодні, 1 квітня, в лікарні помер третій електромонтер, який напередодні разом із двома колегами підірватися на ворожій міні.

У селі Посад-Покровське на Херсонщині 31 березня на російській міні підірвалися троє енергетиків, двоє з них загинули на місці.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 402-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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