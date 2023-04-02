У Херсоні під час повітряної тривоги прогриміли вибухи
Потребує перевірки
Фото: ДСНС
У Херсоні прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві жителі та проукраїнські Telegram-канали. Наразі наслідки вибухів уточнюються.
Вдень російські військові вже обстрілювали місто Херсон та селище міського типу Козацьке Бериславського району.
Зараз дивляться
За даними Херсонської ОВА, ворожі снаряди влучили у житлові будинки, внаслідок чого у місті загинув чоловік.
У селищі травмовано чотирьох місцевих. Остаточна кількість потерпілих ще уточнюється – обстріли Херсонщини тривають.