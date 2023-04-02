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Факти / Надзвичайні події

У Херсоні під час повітряної тривоги прогриміли вибухи

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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У Херсоні під час повітряної тривоги прогриміли вибухи
Фото: ДСНС

У Херсоні прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві жителі та проукраїнські Telegram-канали. Наразі наслідки вибухів уточнюються.

Вдень російські військові вже обстрілювали місто Херсон та селище міського типу Козацьке Бериславського району.

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За даними Херсонської ОВА, ворожі снаряди влучили у житлові будинки, внаслідок чого у місті загинув чоловік.

У селищі травмовано чотирьох місцевих. Остаточна кількість потерпілих ще уточнюється – обстріли Херсонщини тривають.

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