Поліція вручила підозру священнослужителю з Лаври, який пошкодив техніку ЗМІ

Квітень, 03 в 14:24

Співробітники Печерського управління поліції вручили підозру священнослужителю УПЦ МП, який пошкодив техніку знімальної групи Суспільного на території Києво-Печерської лаври.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Києва.

Правоохоронці встановили, що представник духовенства під час роботи знімальної групи вирвав в оператора мікрофон і зламав кріплення на камері. Інцидент стався 30 березня на території Києво-Печерської лаври.

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41-річному чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 171 КК України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування у цій справі триває.

За повідомленнями низки ЗМІ, підозрюваний раніше уже нападав на журналістів. У 2021 році він відібрав телефон у кореспондента Магнолія-ТБ.

Нагадаємо, 1 квітня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури у справі колишнього намісника Києво-Печерської лаври від УПЦ МП митрополита Павла.

Рішенням суду йому призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб. Крім того, на митрополита Павла надягнули електронний браслет.