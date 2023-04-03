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Поліція вручила підозру священнослужителю з Лаври, який пошкодив техніку ЗМІ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
поліція вручила підозру попу упц мп
Фото: Нацполіція

Співробітники Печерського управління поліції вручили підозру священнослужителю УПЦ МП, який пошкодив техніку знімальної групи Суспільного на території Києво-Печерської лаври.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Києва.

Правоохоронці встановили, що представник духовенства під час роботи знімальної групи вирвав в оператора мікрофон і зламав кріплення на камері. Інцидент стався 30 березня на території Києво-Печерської лаври.

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41-річному чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 171 КК України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Фото: Нацполіція

Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування у цій справі триває.

За повідомленнями низки ЗМІ, підозрюваний раніше уже нападав на журналістів. У 2021 році він відібрав телефон у кореспондента Магнолія-ТБ.

Нагадаємо, 1 квітня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури у справі колишнього намісника Києво-Печерської лаври від УПЦ МП митрополита Павла.

Рішенням суду йому призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб. Крім того, на митрополита Павла надягнули електронний браслет.

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Джерело: Нацполіція
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