Майже 3 т згущеного молока та консервів: ДБР знайшло склад із вкраденими у ЗСУ продуктами

Квітень, 04 в 11:10

Співробітники Державного бюро розслідувань виявили у Дніпропетровській області ще один підпільний склад, на якому організована злочинна група зберігала крадені продукти харчування, що призначалися для ЗСУ.

Тут зловмисники зберігали згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти загальною вагою близько 3 т.

Частину цих продуктів вже передано військовим, решту – після необхідних експертиз.

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Саму групу, яка привласнювала та перепродувала харчі, викрили ще у січні. Тоді під час масштабної спецоперації на Дніпропетровщині провели майже 70 обшуків, в результаті яких вилучено понад 30 тис. банок тушкованої продукції вагою понад 7 т, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн грн готівкою в різній валюті.

В рамках розслідування масштабного розкрадання продуктів для військових оголошено підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру за статтею привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до злочинної схеми.