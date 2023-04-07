Була на 17 тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі

Квітень, 07 в 0:02

29-річний Кашіф Анвар убив 31-річну Фавзію Джавед, скинувши її зі скелястого виступу під назвою Трон Артура під час відпустки у вересні 2021 року. Наразі його засудили до щонайменше 20 років за ґратами.

Помираючи, Джавед розповіла поліції, що зі скелі її зіштовхнув саме її чоловік. Натомість Анвар стверджував, що послизнувся і впав на свою дружину.

Суд присяжних у Високому суді в Единбурзі відхилив його версію і визнав його винним у вбивстві Джавед, яка була на 17 тижні вагітності, а також у заподіянні смерті ненародженій дитині.

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Відомо, що вони одружилися на Різдво 2020 року. Але невдовзі Джавед почала хвилювати поведінка Анвара.

Вона розповідала матері, що перебувала в насильницькому, примусовому шлюбі. Під час судового розгляду її мати заявила, що була близька зі своєю єдиною дитиною і що та говорила з нею про образливу поведінку чоловіка.

Мати Фавзії також заявила, що дочка казала їй, що планує розірвати стосунки через кілька місяців після одруження з Анваром.

Вона сказала матері, що планує піти після чотириденної подорожі до Единбурга, куди вони поїхали 1 вересня 2021 року.