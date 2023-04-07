Квітень, 07 в 14:06

На Харківщині бійці Національної гвардії України зі стрілецької зброї збили два російські саморобні БПЛА.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Два саморобних квадрокоптери гвардійці збили зі стрілецької зброї. Через влучний постріл, кабель підривача було перебито у повітрі. Такі дрони є небезпечними. Якщо не знешкодити кабелі, то при зіткненні з будь-яким об’єктом станеться вибух. Потужність такого снаряда можна прирівняти до гранати, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у НГУ, до одного з дронів була прикріплена звичайна пластмасова труба, начинена вибухівкою.

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– До саморобного не прошитого квадрокоптера була прикріплена труба, в якій було замішано приблизно 300 г пластиду з металевими дрібними вражаючими елементами з дистанційним підривачем, – розповіли у відомстві.

На Харківщині бійці НГУ збили два дрони РФ з прив’язаною вибухівкою / 3 фотографии

Нагадаємо, у ніч проти 28 березня вогнева група 105 прикордонного загону зі стрілецької зброї збила безпілотник Shahed, який летів у напрямку Чернігова.