Квітень, 07 в 8:23

Сьогодні на світанку, 7 квітня, російський ворог з артилерії та мінометів обстріляв місто Очаків та акваторію Очаківської громади.

Про це повідомляє Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА.

Ворожі прильоти сталися о 04:54 та 05:00. Пошкоджено житлові будинки, магазини, цивільну інфраструктуру міста. Двоє людей отримало поранення, один із них у важкому стані.

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Виникло дві пожежі. За даними ДСНС, горіли два торгових павільйони на місцевому ринку та дах приватного житлового будинку. Обидві пожежі ліквідовано: одну на орієнтовній площі — 60 кв. м, іншу — 3 кв. м.

РФ на світанку обстріляла Очаків: двоє людей поранені / 6 фотографий

Крім того, о 05:20 ворог завдавав артилерійських ударів по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.