СБУ повідомила про підозру прокремлівському політологу Олександру Лазарєву

Квітень, 07 в 15:12

Служба безпеки України повідомила про підозру прокремлівському політологу Олександру Лазарєву, який ще до початку повномасштабного вторгнення входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на Медведчука, Мураєва та Шарія.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

За даними слідства, Лазарєв безпосередньо займався розкруткою медійних образів поплічників Кремля і допомагав їм у просуванні ворожих наративів у інформпросторі.

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– Він був частим гостем в ефірах підсанкційних каналів Наш, Zik, NewsOne, 112 і russia today. У своїх коментарях він неодноразово виправдовував агресивну політику Москви та називав бойові дії на Сході України “громадянською війною”, – йдеться у повідомленні.

Після 24 лютого минулого року Лазарєв приховано виїхав за кордон. Згодом він прибув на територію окупованого Криму та приєднався до найближчого оточення Аксьонова, якому допомагає у проведенні ворожих інформкампаній на півострові.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада), а також за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.