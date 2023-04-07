Уродженець РФ організував у Києві наркотрафік: поліція вилучила речовин на 4 млн грн

Квітень, 07 в 12:51

40-річний уродженець Росії, а нині житель Києва, організував незаконний збут наркотиків через Telegram-канали.

Як повідомили у поліції Київської області, на момент затримання чоловік вже приготував 15 оптових посилок, що містили наркотики та психотропні речовини, які зловмисник планував відправити клієнтам.

Під час проведення обшуку за тимчасовим місцем проживання фігуранта, поліцейські виявили та вилучили близько 200 г метадону, 100 г кокаїну, 700 г амфетаміну, 300 г солі альфа PVP, 3,5 кг елітних шишок канабісу, загалом вісім найменувань наркотиків і психотропів.

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Крім цього, вилучено понад $16 500 та €1 400, здобутих в результаті злочинної діяльності наркоторговця.

Наркотики драгдилер збував у столиці, Київській області, та на території України. Поліцейські вже встановили дев’ять клієнтів-пособників з різних областей, які отримували заборонені посилки для подальшого використання і збуту. Їм загрожує кримінальна відповідальність.

У поліції повідомили, що вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин за цінами чорного ринку становить понад 4 млн грн.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Запобіжний захід обере суд. За фактом незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч.2 ст.307 КК України.

Максимальний термін покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють інших фігурантів даної злочинної діяльності.

Фото: Андрій Нєбитов