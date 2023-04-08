Рублені рани голови та шиї: на Одещині чоловік намагався вбити власного сина сокирою

Квітень, 08 в 20:14

В Одеській області п’яний чоловік з сокирою накинувся на власного сина. Батько його вдарив декілька разів, спричинивши перелом потиличної кістки, рублену рану голови та шиї.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. Це сталося 6 квітня в селі Новоградківка Дальницької громади.

За даними поліції, 58-річний чоловік вживав алкогольні напої разом зі знайомим, провів гостя додому після застілля, а повернувшись, раптом схопив сокиру і вдарив нею 32-річного сина, який перебував в оселі.

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Його син вибіг на вулицю та покликав на допомогу сусідів, які викликали швидку медичну допомогу та поліцію. Лікарі діагностували у постраждалого перелом потиличної кістки, рублену рану голови та шиї.

Син пояснив, що живе разом із батьком і він у нетверезому стані постійно влаштовує сварки, але того дня не було жодного конфлікту.

Поліцейські вилучили з місця злочину сокиру та одяг з біологічними слідами, які скерували на експертизу, а чоловіка затримали.

Йому повідомили про підозру в замаху на вбивство (за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. За скоєне батькові загрожує до 15 років позбавлення волі.