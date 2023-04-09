Прийшов у гості і зґвалтував падчерку друга: на Полтавщині чоловіка підозрюють у злочині

Квітень, 09 в 18:29

У місті Глобине Полтавської області надійшло повідомлення від мешканця одного із сіл про вчинення дій сексуального характеру відносно його малолітньої падчерки.

Поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився місцевий житель 1994 року народження, який перебував у гостях, де мешкає потерпіла 2009 року народження.

Чоловіка було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

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– За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Глобинської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 152 (Вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України, – йдеться у повідомленні.

Санкція кримінальної норми передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії.