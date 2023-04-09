Квітень, 09 в 9:37

Минулої доби під ворожий обстріл потрапили прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Вчора зранку ворог завдав ракетного удару (попередньо ракета Х-59) по території поруч з Лозовеньківським водосховищем у Харківському районі. Частково пошкоджено будівлі ресторанного комплексу та будинок у смт Мала Данилівка, – йдеться у повідомленні.

По смт Великий Бурлук Куп’янського району окупанти завдали ракетного удару. Ракета С-300 влучила в землю на відкритій місцевості. Частково пошкоджено 3 житлових будинки та 3 господарчих споруди.

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Також голова ОВА зазначив, що в області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 6 га території та знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, вночі 9 квітня Росія атакувала Запоріжжя. Внаслідок влучання ракети у приватний будинок загинула 11-річна дівчинка та чоловік. З-під завалів вдалося врятувати жінку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 410-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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