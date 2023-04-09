За минулу добу окупанти обстріляли три райони на Харківщині. Пошкодило будинки
Минулої доби під ворожий обстріл потрапили прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
– Вчора зранку ворог завдав ракетного удару (попередньо ракета Х-59) по території поруч з Лозовеньківським водосховищем у Харківському районі. Частково пошкоджено будівлі ресторанного комплексу та будинок у смт Мала Данилівка, – йдеться у повідомленні.
По смт Великий Бурлук Куп’янського району окупанти завдали ракетного удару. Ракета С-300 влучила в землю на відкритій місцевості. Частково пошкоджено 3 житлових будинки та 3 господарчих споруди.
Також голова ОВА зазначив, що в області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 6 га території та знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, вночі 9 квітня Росія атакувала Запоріжжя. Внаслідок влучання ракети у приватний будинок загинула 11-річна дівчинка та чоловік. З-під завалів вдалося врятувати жінку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 410-ту добу.
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