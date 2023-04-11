На Вінниччині уві сні згоріла родина з маленькою дитиною

Квітень, 11 в 10:14

Уночі 11 квітня в селі Писарівка Вінницької області під час пожежі загинула ціла родина.

Вогонь забрав життя 63-річної жінки, її 38-річної доньки та чотирирічного онука.

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На виклик після повідомлення про займання о 02:49 прибули одразу два чергові рятувальні підрозділи із Ямполя та Томашполя.

Двох жінок та дитину без ознак життя надзвичайники виявили в літній кухні, де вирувала пожежа.

На жаль, врятувати їх не вдалося.

Пожежу було локалізовано о 03:24, а ліквідовано о 04:17.

Що стало причиною займання, наразі встановлюють фахівці.

На місці трагедії працюють спеціалісти дослідно-випробувальної лабораторії Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області.