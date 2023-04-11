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Факти / Надзвичайні події

Пожежу в корпусі університету імені Карпенка-Карого ліквідували

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
пожежа в Києві
Фото: ДСНС

Сьогодні зранку в навчальному корпусі Київського національного університету імені Карпенка-Карого сталася пожежа.

Оновлено о 10.42. Рятувальники ліквідували пожежу в корпусі вишу.

Так, о 09:41 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу на вул. Хрещатик, що у Шевченківському районі столиці. По прибуттю, вогнеборці встановили, що сталося загоряння в одному з приміщень на другому поверсі 4-поверхової будівлі.

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О 10:15 займання було ліквідовано на площі 10 кв. м.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Як раніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, загоряння сталося на третьому поверсі чотириповерхового корпусу. Пожежу локалізовано на 10 кв. м.

Джерело: ДСНС
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