На Харківщині викрили колаборантів, які агітували за Кремль і допомагали окупантам

Служба безпеки затримала ще трьох колаборантів на Харківщині. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Двоє ворожих поплічників є мешканцями Вовчанського району та колишніми посадовцями органів місцевого самоврядування. Після окупації частини регіону вони добровільно пішли на співпрацю з ворогом.

За це влітку минулого року їх призначили помічниками керівника “територіального управління” окупаційної адміністрації району. На цих “посадах” вони готували псевдореферендум на території захоплених громад.

Відомо, що колаборанти особисто організовували збори місцевих жителів, де агітували взяти участь у фейковому плебісциті та “проголосувати” за Кремль.

Крім цього, зловмисники змушували людей вступати до складу окупаційних “виборчкомів”, а в разі незгоди погрожували репресіями.

Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за двома статтями КК України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 14 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність). Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Ще одним зловмисником виявився 55-річний мешканець селища Дворічна Куп’янського району, який після захоплення громади приєднався до лав місцевої окупаційної адміністрації.

У серпні минулого року він добровільно погодився очолити “управління фінансів” захопленого району. Там він організував роботу щодо наповнення “бюджету” загарбників, насамперед для потреб матеріально-технічного забезпечення окупаційних угруповань на східному фронті.

Також він займався підготовкою фінансових “звітів” для гауляйтера Куп’янського району. Під час звільнення регіону колаборант втік до Харкова, але згодом співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Джерело : СБУ

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