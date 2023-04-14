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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

США повідомили Росатому про відповідальність за заволодіння секретними даними ЗАЕС – ЗМІ

Росатом
Фото: Depositphotos

Росію можуть притягти до відповідальності за заволодіння секретними даними, які підлягають експортному контролю з боку США, після захоплення ЗАЕС у березні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на документи, які опинились у їхньому розпорядженні.

У листі Управління ядерної безпеки Міненергетики США від 17 березня 2023 року зазначається, що за американськими законами такий злочин тягне за собою кримінальну відповідальність.

Також, підтвердження порушення законодавства США може стати додатковим аргументом для введення санкцій проти атомної галузі Росії: Росатому та його керівників.

У листі, адресованому гендиректору Росатому Олексію Ліхачову, США фактично попереджають РФ про відповідальність за володіння секретною інформацією.

– Чотири з шести блоків станції працюють на паливі американської компанії Westinghouse. Для переходу з російського ядерного палива на американські блоки модернізували. Тому на станції з’явилася технічна інформація, яка підлягає експортному контролю з боку США. Україна отримала дозвіл на володіння та використання цих даних, – пише видання. 

Після захоплення ЗАЕС росіянами на станцію направили фахівців Росатому, які фактично отримали повний доступ до станції, зокрема, ймовірно, і до секретних даних.

Згідно з американським законодавством, відповідальність за потрапляння інформації з атомних технологій до третіх рук несуть не лише ті, хто нею заволодів, а й ті, хто своїми діями чи бездіяльністю сприяв цьому.

Так, таких осіб можуть оштрафувати на суму до $10 тис. або позбавити волі на строк до 10 років, або й те, й інше. Якщо злочин скоєно з наміром завдати шкоди США або для надання допомоги будь-якій іноземній державі, покарання може бути аж до довічного ув’язнення або штрафу у розмірі $20 тис., або й те, й інше.

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АЕС, Атомна енергетика, Запорізька область, Росія, США
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