Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Температура перевищить норму: синоптики дали прогноз погоди на квітень
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Суд звільнив Олександра Мамая з посади міського голови Полтави

Олександр Мамай

За рішенням суду, Олександра Мамая звільнили з посади міського голови Полтави.

Про це повідомляє САП.

Полтавського міського голову визнано винним в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей.

– 4 квітня набув чинності вирок Вищого антикорупційного суду від 2 березня. На виконання вироку 12 квітня комітет Полтавської міської ради звільнив Мамая з посади міського голови та повернув його трудову книжку, – йдеться у повідомленні.

Суд призначив політику п’ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями на один рік. Водночас Мамай визнав провину та відшкодував збитки, тому йому врешті призначили рік іспитового строку.

За умовами угоди про винуватість, Мамай також має перерахувати 2 млн грн у Фонд United24 на Армію дронів.

Фото: Олександр Мамай

звільнення, Полтава, САП, Суд
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Полювали на HIMARS та корегували ракетні атаки. Суд відправив за ґрати трьох інформаторів ФСБ
суд
Сьогодні Львів та Чернігів, завтра – Тернопіль: в яких містах завершився опалювальний сезон
Опалення
Ухилявся від мобілізації: житель Закарпаття проведе три роки за ґратами
Суд звільнив Олександра Мамая з посади міського голови Полтави
Коли можна звільнитися з військової служби: підстави та процес звільнення в ЗСУ
ЗСУ
СБУ продовжить надавати докази проти очільників УПЦ МП – Подоляк
лавра
Відео
Скандальні історії з образами військових — що ховається за зневагою до ЗСУ

Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

Маргарита Верещагіна
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Суд звільнив Олександра Мамая з посади міського голови Полтави
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Суд звільнив Олександра Мамая з посади міського голови Полтави
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь