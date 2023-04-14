За рішенням суду, Олександра Мамая звільнили з посади міського голови Полтави.

Про це повідомляє САП.

Полтавського міського голову визнано винним в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей.

– 4 квітня набув чинності вирок Вищого антикорупційного суду від 2 березня. На виконання вироку 12 квітня комітет Полтавської міської ради звільнив Мамая з посади міського голови та повернув його трудову книжку, – йдеться у повідомленні.

Суд призначив політику п’ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями на один рік. Водночас Мамай визнав провину та відшкодував збитки, тому йому врешті призначили рік іспитового строку.

За умовами угоди про винуватість, Мамай також має перерахувати 2 млн грн у Фонд United24 на Армію дронів.

Фото: Олександр Мамай

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