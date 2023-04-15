Загинули мати з дочкою: напередодні Великодня окупанти обстріляли Херсон
Внаслідок обстрілу Херсону російськими окупантами вдень 15 квітня загинули дві жінки, які отримали несумісні з життям поранення.
Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
В Херсонській обласній військовій адміністрації уточнили, що після обіду російська артилерія вдарила по Таврійському мікрорайону міста.
Ворожі снаряди вибухнули поблизу освітнього закладу.
На жаль, загинули 48-річна жінка та її 28-річна донька.
Напередодні, 14 квітня, РФ за допомогою безпілотників атакувала службове авто працівників поліції у Херсоні.
Внаслідок інциденту поранено двох правоохоронців, а машина зазнала механічних пошкоджень.
Фото: Херсонська ОВА
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко