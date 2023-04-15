Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Температура перевищить норму: синоптики дали прогноз погоди на квітень
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Загинули мати з дочкою: напередодні Великодня окупанти обстріляли Херсон

Обстріли Херсону 15 квітня

Внаслідок обстрілу Херсону російськими окупантами вдень 15 квітня загинули дві жінки, які отримали несумісні з життям поранення.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

В Херсонській обласній військовій адміністрації уточнили, що після обіду російська артилерія вдарила по Таврійському мікрорайону міста.

Ворожі снаряди вибухнули поблизу освітнього закладу.

На жаль, загинули 48-річна жінка та її 28-річна донька.

Напередодні, 14 квітня, РФ за допомогою безпілотників атакувала службове авто працівників поліції у Херсоні.

Внаслідок інциденту поранено двох правоохоронців, а машина зазнала механічних пошкоджень.

Фото: Херсонська ОВА

Війна в Україні, Вибух, Новини Херсону, Російська агресія, Херсон, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Обстріл Слов’янська та вибухи у Маріуполі: 416-й день війни (онлайн)
Загинули мати з дочкою: напередодні Великодня окупанти обстріляли Херсон
Серед них — російські спортсмени: Україна ввела санкції проти 241 юрособи та 400 фізосіб
Володимир Зеленський
Піднявся стовп диму: у російській Казані чули “хлопок” біля танкового полігону
Над створенням спецтрибуналу за злочин агресії РФ працюють уже 34 країни – Кулеба
Дмитро Кулеба
Шукатимуть “неонацистів” серед молоді: окупанти планують посилити антипартизанські заходи
Російський окупант
Відео
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь