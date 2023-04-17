Одного з організаторів п’яних вечірок у Києві взяли під варту та збільшили заставу
Одного з організаторів п’яних вечірок, на яких знущалися з дівчат, взяли під варту у залі суду, збільшивши розмір застави до 536 800 грн.
Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
До цього розмір застави складав 402 600 грн.
– 1 лютого поліція Київщини оголосила про підозру молодикам, які доводили дівчат до стану безпорадності, змушували виконувати непристойні дії сексуального характеру, після чого знущались із жертв в соцмережах. Сьогодні ухвалою Київського апеляційного суду одного з організаторів взяли під варту в залі суду, збільшивши розмір застави до 536 800 грн, – написав він у Telegram.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що 31 січня у мережі набула розголосу історія про групу молодиків з Івано-Франківська, які приїхали до Києва та влаштовували вечірки.
На них вони накачували алкоголем і наркотиками дівчат, а потім знущалися з них і ґвалтували.
Фото: Андрій Нєбитов
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко