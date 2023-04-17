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Одного з організаторів п’яних вечірок у Києві взяли під варту та збільшили заставу

Одного з організаторів п’яних вечірок у Києві взяли під варту та збільшили заставу

Одного з організаторів п’яних вечірок, на яких знущалися з дівчат, взяли під варту у залі суду, збільшивши розмір застави до 536 800 грн.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

До цього розмір застави складав 402 600 грн.

– 1 лютого поліція Київщини оголосила про підозру молодикам, які доводили дівчат до стану безпорадності, змушували виконувати непристойні дії сексуального характеру, після чого знущались із жертв в соцмережах. Сьогодні ухвалою Київського апеляційного суду одного з організаторів взяли під варту в залі суду, збільшивши розмір застави до 536 800 грн, – написав він у Telegram.

Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, що 31 січня у мережі набула розголосу історія про групу молодиків з Івано-Франківська, які приїхали до Києва та влаштовували вечірки.

На них вони накачували алкоголем і наркотиками дівчат, а потім знущалися з них і ґвалтували.

Фото: Андрій Нєбитов

Зґвалтування, Київська область, Насильство, Суд
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