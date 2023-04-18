Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Надзвичайні події
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Окупанти зранку обстріляли Українськ на Донеччині: є поранені

місто Українськ

Сьогодні зранку російська армія з артилерії обстріляла місто Українськ, що на Донеччині.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, обстрілами пошкоджено три багатоповерхівки та 18 торговельних павільйонів місцевого центрального ринку.

Щонайменше вісім людей отримали поранення. Їх усіх госпіталізували, люди отримують необхідну медичну допомогу.

Окупанти зранку обстріляли Українськ на Донеччині: є поранені
Окупанти зранку обстріляли Українськ на Донеччині: є поранені
Окупанти зранку обстріляли Українськ на Донеччині: є поранені
Окупанти зранку обстріляли Українськ на Донеччині: є поранені
Окупанти зранку обстріляли Українськ на Донеччині: є поранені
Окупанти зранку обстріляли Українськ на Донеччині: є поранені
Окупанти зранку обстріляли Українськ на Донеччині: є поранені
Окупанти зранку обстріляли Українськ на Донеччині: є поранені

Повномасштабна війна в Україні триває вже 419-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Павло Кириленко

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 18.04.2023
карта бойових дій 2023
На місці катастрофи літака МАУ знайшли зворушливу записку іранського студента
На місці катастрофи літака МАУ знайшли зворушливу записку іранського студента
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023
Повітряна тривога: що робити і де шукати укриття
сирени
Рома – Шахтар 1:0 онлайн трансляція Ліги чемпіонів
Окупанти зранку обстріляли Українськ на Донеччині: є поранені
Відео
Скандальні історії з образами військових — що ховається за зневагою до ЗСУ

Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

Тетяна Наконечна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь