Сьогодні зранку російська армія з артилерії обстріляла місто Українськ, що на Донеччині.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, обстрілами пошкоджено три багатоповерхівки та 18 торговельних павільйонів місцевого центрального ринку.

Щонайменше вісім людей отримали поранення. Їх усіх госпіталізували, люди отримують необхідну медичну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 419-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Павло Кириленко

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