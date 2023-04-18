Потребує перевіркиМарія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Відомо, що за звуки вибухів можуть чути мешканці Києва
Вибухи, які у вівторок, 18 квітня, можуть чути мешканці української столиці на Лівому березі Дніпра, попередньо є плановими.
Про це повідомив Telegram-канал Київ city.
11 квітня у Києві теж було чути вибухи. Місцеві писали, що приблизно о 18:35 було чутно вибухи і що після цього у багатьох на Позняках зникла вода.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 419-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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