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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Відомо, що за звуки вибухів можуть чути мешканці Києва

Київ
Фото: Unsplash

Вибухи, які у вівторок, 18 квітня, можуть чути мешканці української столиці на Лівому березі Дніпра, попередньо є плановими.

Про це повідомив Telegram-канал Київ city.

11 квітня у Києві теж було чути вибухи. Місцеві писали, що приблизно о 18:35 було чутно вибухи і що після цього у багатьох на Позняках зникла вода.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 419-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Київ
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