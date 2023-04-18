Втратив свідомість від удару ногою в обличчя: на Київщині два юнака побили підлітка

У Київській області двоє 17-річних юнаків жорстоко побили 14-річного підлітка.

Нападникам вже повідомили про підозру за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України), та посадили під домашній арешт.

Про такий запобіжний захід клопотали прокурори.

Як встановили слідчі Бучанського райуправління Нацполіції в Київській області, підозрювані почали бити хлопця після того, як між ними спалахнув конфлікт.

Вони лупцювали підлітка руками й ногами по голові та тулубу.

Коли один із них вкотре вдарив потерпілого ногою в обличчя, останній втратив свідомість.

Після цього юнаки з місця злочину зникли.

Потерпілий наразі перебуває в лікарні.

Медики діагностували в нього струс мозку, травму голови, перелом кісток носа та контузію ока.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: КНП Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.