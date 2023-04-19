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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Дві людини загинули: на трасі Київ – Харків в аварію потрапили три вантажівки

ДТП на трасі Київ - Харків 19 квітня 2023

Уночі 19 квітня двоє людей загинули під час аварії за участі трьох вантажівок на 128-му кілометрі автодороги сполученням Київ – Харків.

В одній із вантажівок транспортувався гас.

Масштабну пожежу ліквідовували 22 рятувальники за допомогою шести одиниць техніки.

Унаслідок ДТП було зупинено рух у бік столиці.

Наразі аварійні роботи завершено, рух відновлено.

Джерело: Сергій Крук

Фото: Сергій Крук

аварії на дорогах, ДТП
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