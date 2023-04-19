Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Дві людини загинули: на трасі Київ – Харків в аварію потрапили три вантажівки
Уночі 19 квітня двоє людей загинули під час аварії за участі трьох вантажівок на 128-му кілометрі автодороги сполученням Київ – Харків.
В одній із вантажівок транспортувався гас.
Масштабну пожежу ліквідовували 22 рятувальники за допомогою шести одиниць техніки.
Унаслідок ДТП було зупинено рух у бік столиці.
Наразі аварійні роботи завершено, рух відновлено.
Джерело: Сергій Крук
Фото: Сергій Крук
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