Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Весна у горах забула, що вона весна: на горі Піп Іван сніжно та з температурою -6
У ДСНС радять прихильникам активного відпочинку ретельно планувати свої туристичні маршрути, об’єктивно оцінюючи власні сили та фізичний стан.
Та найголовніше – стежити за змінами погодних умов.
Пресслужба ДСНС додала засніжену світлину з Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту на горі Піп Іван.
Зараз там хмарно, туман, сніг, а видимість до 20 м. Температура на горі -6°С, вітер північно-східний, 9 м/с.
Там додали, що весна у горах забула, що вона весна.
Напередодні в Укргідрометцентрі повідомили, що у найближчий тиждень потепління не очікується – температура повітря майже не зміниться, проте поменшає опадів.
Детальніше з прогнозом погоди на тиждень, ви можете ознайомитися в нашому матеріалі.
Джерело: ДСНС
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