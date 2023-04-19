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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Весна у горах забула, що вона весна: на горі Піп Іван сніжно та з температурою -6

Весна у горах забула, що вона весна: на горі Піп Іван сніжно та з температурою -6
Фото: ДСНС

У ДСНС радять прихильникам активного відпочинку ретельно планувати свої туристичні маршрути, об’єктивно оцінюючи власні сили та фізичний стан.

Та найголовніше – стежити за змінами погодних умов.

Пресслужба ДСНС додала засніжену світлину з Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту на горі Піп Іван.

Зараз там хмарно, туман, сніг, а видимість до 20 м. Температура на горі -6°С, вітер північно-східний, 9 м/с.

Там додали, що весна у горах забула, що вона весна.

Напередодні в Укргідрометцентрі повідомили, що у найближчий тиждень потепління не очікується – температура повітря майже не зміниться, проте поменшає опадів.

Детальніше з прогнозом погоди на тиждень, ви можете ознайомитися в нашому матеріалі.

Джерело: ДСНС
ДСНС, Карпати, Погода, Погода в Україні
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