Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Цькували та били: на Чернігівщині підлітки знущалися над дівчиною та знімали це на відео
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Коригував ракетні удари РФ. На Дніпропетровщині суд дав 15 років агенту Кремля

Суд
Фото: Pixabay, СБУ

Суд заарештував на 15 років агента Кремля, який коригував російські повітряні атаки на Дніпропетровщині.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ. 

Зазначається, що саме за його наводкою окупанти намагалися вдарити по інфраструктурі регіону на початку літа минулого року. Втім, українські сили протиповітряної оборони збили всі ворожі ракети.

Співробітники військової контррозвідки СБУ затримали фігуранта під час контрдиверсійних заходів на території області. 

– Зловмисником є мешканець Марганця, який у березні минулого року вийшов на волю з виправної колонії, де відбував покарання за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Після цього він почав приховано збирати інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону, – розповіли в СБУ.

Насамперед він намагався виявити позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300.

Отримані відомості він передавав своєму сину, який входив до складу російських окупаційних угруповань і брав участь в обстрілах населених пунктів на Ізюмському напрямку.

Коригував ракетні удари РФ. На Дніпропетровщині суд дав 15 років агенту Кремля
Фото: СБУ
Коригував ракетні удари РФ. На Дніпропетровщині суд дав 15 років агенту Кремля
Фото: СБУ
Коригував ракетні удари РФ. На Дніпропетровщині суд дав 15 років агенту Кремля
Фото: СБУ
Коригував ракетні удари РФ. На Дніпропетровщині суд дав 15 років агенту Кремля
Коригував ракетні удари РФ. На Дніпропетровщині суд дав 15 років агенту Кремля
Коригував ракетні удари РФ. На Дніпропетровщині суд дав 15 років агенту Кремля

Для комунікації із сином зрадник використовував один із месенджерів.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Його засуджено до 15 років позбавлення волі. Зважаючи, що фігурант має три роки непогашеної судимості, загалом він проведе за ґратами 18 років.

Читайте також
СБУ затримала двох рятувальників, які під час окупації Київщини підпалили пожежну частину
СБУ

Джерело: СБУ
агенти Кремля, Дніпропетровська область, Ракетні удари Росії, Російська агресія, СБУ, Суд
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Наслідки відчує РФ: Резніков про переговори з Остіном і Міллі на полях Рамштайну-11
Олексій Резніков
РФ почала атакувати портову інфраструктуру Херсонщини – Гуменюк
Російський літак Су-35
РФ вивела у Чорне море девʼять кораблів, два з них – ракетоносії з Калібрами
кораблі РФ
Не зруйнує єдність союзників України: Остін про “витік” документів Пентагону
Ллойд Остін
Точаться запеклі бої, подекуди ворог просувається: Міноборони про ситуацію на Сході
Ганна Маляр
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
Коригував ракетні удари РФ. На Дніпропетровщині суд дав 15 років агенту Кремля
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
Коригував ракетні удари РФ. На Дніпропетровщині суд дав 15 років агенту Кремля
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.04.2023)
Коригував ракетні удари РФ. На Дніпропетровщині суд дав 15 років агенту Кремля
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.04.2023)
Коригував ракетні удари РФ. На Дніпропетровщині суд дав 15 років агенту Кремля
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь