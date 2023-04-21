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Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

СБУ затримала двох рятувальників, які під час окупації Київщини підпалили пожежну частину

СБУ
Фото: Depositphotos, СБУ

Служба безпеки затримала двох зрадників з Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які допомагали ворогу під час окупації Київщини у лютому-березні 2022 року. 

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Зловмисниками виявились двоє посадовців 41-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Київській області.

Під час окупації Вишгородського району вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу.

Встановлено, що на виконання ворожої вказівки 22 березня минулого року зрадники підпалили приміщення пожежної частини в селищі Іванків. Унаслідок пожежі було пошкоджено адміністративну будівлю, знищено майно і службовий інвентар.

 – Таким чином агресор намагався залишити населений пункт без діючої пожежно-рятувальної частини і залякати місцевих жителів. Крім того, фігуранти зливали загарбникам персональні дані учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО.

Саме за їх наводкою рашисти вдерлися до помешкань і викрали трьох місцевих жителів, які намагалися загасити пожежу в рятувальній частині, – йдеться у повідомленні. 

Потім постраждалих тримали у катівнях місцевої “комендатури РФ” до звільнення регіону. Зрадники отримували від загарбників харчові продукти та речі першої необхідності, які їм привозили додому. Також фігуранти мали дозвіл на безперешкодне пересування територією району.

СБУ затримала двох рятувальників, які під час окупації Київщини підпалили пожежну частину
Фото: СБУ
СБУ затримала двох рятувальників, які під час окупації Київщини підпалили пожежну частину
Фото: СБУ
СБУ затримала двох рятувальників, які під час окупації Київщини підпалили пожежну частину
Фото: СБУ
СБУ затримала двох рятувальників, які під час окупації Київщини підпалили пожежну частину
Фото: СБУ
СБУ затримала двох рятувальників, які під час окупації Київщини підпалили пожежну частину
СБУ затримала двох рятувальників, які під час окупації Київщини підпалили пожежну частину
СБУ затримала двох рятувальників, які під час окупації Київщини підпалили пожежну частину
СБУ затримала двох рятувальників, які під час окупації Київщини підпалили пожежну частину

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, Київська область, Російська агресія, СБУ
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