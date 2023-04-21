Місто Кахраманмараш, розташоване на південному сході Туреччини накрив потужний шторм. За попередньою інформацією – загинула одна людина, щонайменше 44 постраждали.

Про це повідомляє турецьке видання CNNturk.

– Вісім постраждалих перебувають у лікарнях у тяжкому стані, – йдеться у повідомленні.

Як пише видання, сильний вітер повалив близько 170 наметів. У них мешкали люди, які постраждали від масштабних руйнівних землетрусів, що накрили Туреччину на початку лютого 2023 року.



Окрім того, ураган зірвав покрівлі деяких будівель у районі Пазарджик.

Провінція Кахраманмараш найбільше постраждала під час землетрусів 6 лютого. Там був епіцентр другого потужного землетрусу магнітудою понад 7, місто виявилося практично зруйнованим, загинули тисячі людей.

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