Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Цькували та били: на Чернігівщині підлітки знущалися над дівчиною та знімали це на відео
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Турецьке місто Кахраманмараш, яке постраждало від землетрусу, накрив потужний шторм – що відомо

Туреччина шторм
Фото: Getty Images

Місто Кахраманмараш, розташоване на південному сході Туреччини накрив потужний шторм. За попередньою інформацією – загинула одна людина, щонайменше 44 постраждали.

 Про це повідомляє турецьке видання CNNturk. 

– Вісім постраждалих перебувають у лікарнях у тяжкому стані, – йдеться у повідомленні.

Як пише видання, сильний вітер повалив близько 170 наметів. У них мешкали люди, які постраждали від масштабних руйнівних землетрусів, що накрили Туреччину на початку лютого 2023 року.

Окрім того, ураган зірвав покрівлі деяких будівель у районі Пазарджик.

Провінція Кахраманмараш найбільше постраждала під час землетрусів 6 лютого. Там був епіцентр другого потужного землетрусу магнітудою понад 7, місто виявилося практично зруйнованим, загинули тисячі людей.

Читайте також
Затоплені вулиці та будівлі, людей евакуюють на човнах. У Туреччині добу не вщухає злива, є загиблий
наслідки зливи у Туреччині 15 березня

Негода, Туреччина, шторм
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Києві пік весняної повені очікується наприкінці квітня – Укргідрометцентр
Повінь у Києві
Дніпро вийшов із берегів, деякі райони Києва затопило, а в Іванкові розмило дамбу
Київ потоп
У Києві оголошено І рівень небезпеки. Можливі затоплення
Київ
Експерт розповів, кому вигідний вкид про нібито закупівлю Вагнером зброї у Туреччини
ПВК Вагнер
У Києві, Дніпрі та інших містах випав град: синоптики попереджають про погіршення погоди
Турецьке місто Кахраманмараш, яке постраждало від землетрусу, накрив потужний шторм – що відомо
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.04.2023)
Турецьке місто Кахраманмараш, яке постраждало від землетрусу, накрив потужний шторм – що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.04.2023)
Турецьке місто Кахраманмараш, яке постраждало від землетрусу, накрив потужний шторм – що відомо
Вже зібрали на дрони та бус: у Черкасах студенти розбирають ноутбуки заради ЗСУ
Ремонт гаджетів
У КМДА розповіли, коли очікують пік весняної повені та як готуються рятувальники
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь