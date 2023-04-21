Турецьке місто Кахраманмараш, яке постраждало від землетрусу, накрив потужний шторм – що відомо
Місто Кахраманмараш, розташоване на південному сході Туреччини накрив потужний шторм. За попередньою інформацією – загинула одна людина, щонайменше 44 постраждали.
Про це повідомляє турецьке видання CNNturk.
– Вісім постраждалих перебувають у лікарнях у тяжкому стані, – йдеться у повідомленні.
Як пише видання, сильний вітер повалив близько 170 наметів. У них мешкали люди, які постраждали від масштабних руйнівних землетрусів, що накрили Туреччину на початку лютого 2023 року.
Окрім того, ураган зірвав покрівлі деяких будівель у районі Пазарджик.
Провінція Кахраманмараш найбільше постраждала під час землетрусів 6 лютого. Там був епіцентр другого потужного землетрусу магнітудою понад 7, місто виявилося практично зруйнованим, загинули тисячі людей.