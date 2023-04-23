Обіцяв “зустріч з Ісусом”. У Кенії судитимуть пастора, який заморив понад два десятки людей голодом
У Кенії перестане перед судом лідер християнської секти Good News International Church Пола Маккензі Нтенге, який закликав вірян голодувати, щоб “зустрітися з Ісусом”.
Проповідника заарештували 15 квітня після виявлення чотирьох тіл людей, які, ймовірно, померли від голоду.
Слідчі з’ясували, що лідер секти Пола Маккензі Нтенге переконував вірян, які бажали зустрічі з Ісусом, що цього можна досягти, померши від голоду, а перш ніж наказувати людям постити, він хрестив їх у ставках.
Під час розслідування правоохоронці ексгумували 21 тіло людини поблизу прибережного міста Малінд. За даними поліції, серед жертв є діти.
– В одній із могил, як вважають, знаходяться тіла п’ятьох членів однієї родини – трьох дітей та їхніх батьків, – йдеться в повідомленні.
Як пише видання, багато послідовників Маккензі через релігійні переконання відмовляються співпрацювати з правоохоронцями та ховаються від слідства.
До суду Пол Маккензі Нтенге перебуватиме під вартою. Своєї вини чоловік не визнає й наполягає на тому, що закрив свою церкву ще у 2019 році.
Правоохоронці зазначають, що у рамках слідства патологоанатоми візьмуть зразки ДНК і проведуть тести, щоб визначити, чи жертви померли від голоду.
Нагадаємо, з 2017 року поліція Кенії порушувала проти Маккензі справи за різними звинуваченнями, проте він залишався на волі. У березні пастора заарештували за підозрою в причетності до смерті від голоду двох дітей.
Фото: Reuters