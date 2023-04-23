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Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Одна з ракет розірвалася у повітрі. Наслідки нічного обстрілу Харківщини

Одна з ракет розірвалася у повітрі. Наслідки нічного обстрілу Харківщини

В ніч проти 23 квітня  ворог завдав ракетних ударів по Харківській області. Одна з ракет розірвалася у повітрі над територією овочевої фабрики. Пошкоджені теплиці, робочі цехи.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ракетного удару по с. Котляри Харківського району зруйновано два приватні будинки, пошкоджено 10 будинків, один гараж та чотири автомобілі. Сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих.

Обстріл Харківщини 23 квітня 2023 – що відомо про обстріл Харківщини

Фото: Олег Синєгубов

Також Синєгубов зазначає, що протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Тимофіївка, Новомлинськ, Западне та інші населені пункти.

– На щастя – без постраждалих та масштабних руйнувань, – зауважив голова ОВА.  

Він додав, що у регіоні триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили понад 14 га території та знешкодили 132 вибухонебезпечних предмети.

На лінії зіткнення захисники Харківщини надійно утримують свої позиції та дають відсіч усім спробам окупантів покращити своє тактичне положення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-й день. Слідкувати за тим де зараз точаться бої можна за онлайн-картою бойових дій.

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Фото: Олег Синєгубов

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Харківська область
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