В ніч проти 23 квітня окупанти знову обстріляли Слов’янськ, що на Донеччині.

Ракета С-300 влучила по мікрорайону Лісний, поблизу кар’єру. Постраждали декілька приватних будинків. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомляють у Словʼянській міській військовій адміністрації.

У звʼязку з високою ракетною небезпекою очільник Слов’янської громади Вадим Лях закликав місцевих мешканців дотримуватися заходів безпеки.

– У Великодні дні утримайтеся від відвідування кладовищ та місць масового скупчення людей, – закликав він.

Нагадаємо, напередодні російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дроном з вибуховим снарядом. На щастя, обійшлося без жертв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-й день. Стежити за тим, де зараз точаться бої, можна на онлайн-карті бойових дій.

Фото: Словʼянська МВА

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