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Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Окупанти вночі обстріляли Словʼянськ. Ракета С-300 влучила у приватний сектор

обстріл Словʼянська

В ніч проти 23 квітня окупанти знову обстріляли Слов’янськ, що на Донеччині. 

Ракета С-300 влучила по мікрорайону Лісний, поблизу кар’єру. Постраждали декілька приватних будинків. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомляють у Словʼянській міській військовій адміністрації. 

У звʼязку з високою ракетною небезпекою очільник Слов’янської громади Вадим Лях  закликав місцевих мешканців дотримуватися заходів безпеки. 

– У Великодні дні утримайтеся від відвідування кладовищ та місць масового скупчення людей, – закликав він.

обстріл Словʼянська
Фото: Словʼянська МВА
Окупанти вночі обстріляли Словʼянськ. Ракета С-300 влучила у приватний сектор
Фото: Словʼянська МВА
обстріл Словʼянська
Фото: Словʼянська МВА
обстріл Словʼянська
Фото: Словʼянська МВА
обстріл Словʼянська
Окупанти вночі обстріляли Словʼянськ. Ракета С-300 влучила у приватний сектор
обстріл Словʼянська
обстріл Словʼянська

Нагадаємо, напередодні російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дроном з вибуховим снарядом. На щастя, обійшлося без жертв.

Повномасштабна війна в Україні   триває вже 424-й день. Стежити за тим, де зараз точаться бої, можна на онлайн-карті бойових дій.

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Фото: Словʼянська МВА

Війна в Україні, Донецька область, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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