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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Харківщини – що відомо

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Харківщини – що відомо
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби окупанти обстріляли прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Зокрема, під вогнем ворога були райони населених пунктів Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове, Красне Перше, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Лиман Перший, Кислівка та інших.

Масштабних руйнувань, жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано,  – йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначають, що в області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 3,3 га території та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. ЗСУ надійно тримають свої позиції та дають відсіч будь-яким спробам російських окупантів покращити своє тактичне положення.

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Війна в Україні, Російська агресія, Харківська область
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