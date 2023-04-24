Згоріла вщент. На Буковині підпалили церкву УПЦ МП – що відомо

В ніч проти 24 квітня у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області сталася пожежа у церкві УПЦ (МП). Правоохоронці затримали підозрюваного у підпалі.

Про це повідомляють у Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ (МП) у Facebook та поліція Чернівецької області.

– Цієї ночі спалили один з найкрасивіших храмів Вижницького району, храм Іова Почаївського в селі Мілієве, що на Буковині. Підпалили храм – професійно, без шансів на порятунок, – розповіли у єпархії.

У поліції повідомили, що вогонь з храму розповсюдився на магазин що поруч. Підозрюваного у підпалі оперативно затримали. Зловмисником виявився 34-річний житель села Іспас.

Нині з чоловіком проводять першочергові слідчі дії та встановлюються мотиви вчиненого.



За даним фактом умисного знищення або пошкодження майна розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ.

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