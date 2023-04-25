У Моринцях під час пожежі загинула чотирирічна дитина

Близько опівночі 25 квітня в селі Моринці Черкаської області спалахнула пожежа в житловому будинку.

Вогонь охопив дерев’яну підлогу та домашні речі.

Під час пожежі загинула чотирирічна дитина.

За попередніми даними, займання сталося через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей.

Рятувальники наполегливо рекомендують людям, які через нестабільні погодні умови все ще обігрівають свої домівки, зокрема з використанням пічного опалення, стежити за справністю пічки, не допускати її перегріву, контролювати, щоб у стінах печей і димарів не було тріщин, і регулярно прочищати димарі.

Джерело : ДСНС

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