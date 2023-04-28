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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Армія РФ вдарила керованими авіабомбами по Чернігівській області – ОК Північ

Армія РФ вдарила керованими авіабомбами по Чернігівській області – ОК Північ

У Чернігівській області авіація російських військ завдала ударів керованими авіабомбами по прикордонних територіях регіону.

За даними Оперативного командування Північ, зафіксовано щонайменше три удари по населеному пункту Костобобрів, ймовірно, КАБ випущено з двох ворожих літаків.

– З 15:30 до 15:35 зафіксовано три прильоти, ймовірно, КАБ випущено з двох літаків, по н. п. Костобобрів, – йдеться у повідомленні.

За інформацією від Державної служби з надзвичайних ситуацій України, внаслідок авіаудару в житловому секторі пошкоджено вісім цивільних будинків, з них два горять. Інформація щодо ймовірних постраждалих нині уточнюється.

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Фото: ОК Північ

авіація РФ, Війна в Україні, Чернігівська область
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