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Надзвичайні події
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня

Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня

Сьогодні під ранок Російська Федерація вчинила черговий воєнний злочин, акт тероризму – випустила 23 ракети по Україні. Оборонцям неба вдалося збити 21 ракету типів Х-101/Х-555, а також два ударні дрони.

Проте є і влучання у цивільні об’єкти – житлові будинки. Загинули люди.

Умань

Оновлено 10:12. У МВС України повідомили, що рятувальники з-під завалів дістали ще три тіла загиблих уманчан. Станом на 10:05 кількість загиблих від російської атаки зросла до 10 осіб.

Оновлено о 09:00. Станом на 09:00 кількість загиблих в Умані зросла до шести, в лікарні – дев’ятеро людей.

Ігор Табурець, голова Черкаської ОВА, повідомив, що станом на 06:19 унаслідок ракетної атаки по Умані до лікарні доправили п’ятьох постраждалих. За годину кількість поранених зросла до восьми осіб, і, на жаль, загинуло три людини.

Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. В одному з них знищено цілий під’їзд. Під завалами залишаються люди.

Дніпро

Ще одна ворожа ракета влучила у приватний будинок у Дніпрі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На жаль, загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали: 58-річного чоловіка та 57-річну жінку в стані середньої тяжкості госпіталізували. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, у Дніпрі російська ракета зруйнувала й будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа. Її вже загасили.

Вогнеборці працюють на іншому об’єкті, який понівечено через ворожу атаку. Горить будівельна база. Полум’я охопило 400 кв. м.

Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня

Постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу – жінка лікуватиметься вдома.

Київщина

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів, що попри те, що оборонці Київської області знищили всі ворожі ракети, які були спрямовані на регіон, все ж уламок влучив у багатоповерхівку в місті Українка. Постраждала 13-річна дівчинка.

Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня
Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішня російська ракетна атака має отримати справедливу відповідь від України та світу.

– Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають, – наголосив глава держави.

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Черговий воєнний злочин РФ: що відомо про ракетний удар по Україні 28 квітня

Фото: Сергій Лисак, Володимир Зеленський, Андрій Небитов, Ігор Табурець

Дніпро, Київська область, Ракетні удари Росії, Умань
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