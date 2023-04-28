Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Надзвичайні події
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Податківці у Вінниці та Одесі кришували схему з продажу нелегальних цигарок – ДБР

Податківці кришували продаж нелегальних цигарок
Фото: ДБР

В Одеській та Вінницькій областях співробітники ДБР за сприяння Державної податкової служби викрили масштабну схему з продажу нелегальних цигарок, яка діяла під прикриттям керівників податкової обласного рівня.

Незаконний бізнес працював із другої половини 2022 року, керували злочинною схемою організатори з Одеси.

Лише у Вінницькій області функціонувало 27 точок із продажу контрафакту з фальшованою поміткою duty free. Виручка лише в одному регіоні сягала десятків мільйонів гривень щомісяця.

Правоохоронці провели близько пів сотні обшуків у точках збуту підакцизних товарів, в офісах організаторів, за місцем проживання зловмисників, а також у Головному управлінні ДПС у Вінницькій області.

Тут вилучено понад 100 тис. пачок цигарок загальною вартістю понад 5 млн грн, майже 1,5 млн грн готівкою, документацію, яка підтверджує неякісні перевірки тютюнових точок, чорну бухгалтерію, засоби зв’язку та носії інформації.

Податківці кришували продаж нелегальних цигарок
Фото: ДБР
Податківці кришували продаж нелегальних цигарок
Фото: ДБР
Податківці кришували продаж нелегальних цигарок
Фото: ДБР
Податківці кришували продаж нелегальних цигарок
Податківці кришували продаж нелегальних цигарок
Податківці кришували продаж нелегальних цигарок

Оголошено підозру “керівнику” продажу контрафакту на Вінниччині у незаконному придбанні, зберіганні, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України).

Далі вирішуватиметься питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364).

Податківцям у кількох областях загрожує до 6 років позбавлення волі.

Читайте також
Не змінювалась з 2014 року: Кабмін переглянув плату за акцизні марки на алкогольні напої та тютюнові вироби
Податківці у Вінниці та Одесі кришували схему з продажу нелегальних цигарок – ДБР

Джерело: ДБР
Вінницька область, Вінниця, ДБР, Новини Вінниці, Новини Одеси, Одеса, Одеська область, Податки, сигарети, тютюнові вироби
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Місячний обіг до 70 млн грн: ДБР викрило велику банду наркоторговців
ДБР викрило велику банду наркоторговців
Чи повинні українці декларувати виплати ВПО – відповідь юриста
Податківці у Вінниці та Одесі кришували схему з продажу нелегальних цигарок – ДБР
На Вінниччині судитимуть жінку, яка повернула батькам мертве немовля
суд
Закликали до геноциду українців: СБУ затримала шістьох інтернет-агентів РФ
СБУ затримала шістьох інтернет-агентів РФ
У Вінниці жінка взялася доглянути дитину знайомих, а повернула мертве немовля
Немовля
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Почула вибух, все посипалося: мешканці будинку в Умані розповіли про ракетний удар
ракетний удар Умань
Відчули як трясеться дім: очевидці про перші хвилини після удару по будинку в Умані
очевидці про атаку
Спецполив, підсвітка та стерильність: як функціонує вертикальна ферма у Вінниці
Податківці у Вінниці та Одесі кришували схему з продажу нелегальних цигарок – ДБР
Безкоштовна допомога жінкам у Миколаєві: як працює мобільний простір Вільна
Податківці у Вінниці та Одесі кришували схему з продажу нелегальних цигарок – ДБР
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь