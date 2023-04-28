Податківці у Вінниці та Одесі кришували схему з продажу нелегальних цигарок – ДБР

В Одеській та Вінницькій областях співробітники ДБР за сприяння Державної податкової служби викрили масштабну схему з продажу нелегальних цигарок, яка діяла під прикриттям керівників податкової обласного рівня.

Незаконний бізнес працював із другої половини 2022 року, керували злочинною схемою організатори з Одеси.

Лише у Вінницькій області функціонувало 27 точок із продажу контрафакту з фальшованою поміткою duty free. Виручка лише в одному регіоні сягала десятків мільйонів гривень щомісяця.

Правоохоронці провели близько пів сотні обшуків у точках збуту підакцизних товарів, в офісах організаторів, за місцем проживання зловмисників, а також у Головному управлінні ДПС у Вінницькій області.

Тут вилучено понад 100 тис. пачок цигарок загальною вартістю понад 5 млн грн, майже 1,5 млн грн готівкою, документацію, яка підтверджує неякісні перевірки тютюнових точок, чорну бухгалтерію, засоби зв’язку та носії інформації.

Оголошено підозру “керівнику” продажу контрафакту на Вінниччині у незаконному придбанні, зберіганні, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України).

Далі вирішуватиметься питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364).

Податківцям у кількох областях загрожує до 6 років позбавлення волі.

Джерело : ДБР

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