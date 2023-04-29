Мешканець будинку в Умані, в який поцілила російська ракета, Сергій Любівський перерахував усіх своїх загиблих сусідів, які жили в тепер зруйнованій багатоповерхівці.

Під час розповіді він не зміг стримати сліз, що тепер усі його знайомі загинули через армію РФ, яка запустила снаряд по житловому будинку.

– Сусідів немає. Ось там були мої сусіди. Їх немає нікого серед живих. На дев’ятому поверсі жила бабуся, донька і двоє онучок. Немає їх. На восьмому – жили батько із сином. Немає їх. На сьомому – мама з донькою жили. Немає їх. На шостому поверсі жила молода сім’я – чоловік із дружиною. Пощастило просто, що їхній син жив через коридор у дідуся з бабусею. Він залишився живий, а їх теж немає. Тільки ввечері з ними (із сусідами. – Ред.) бачився. Ми всі з одного заводу, ми всі у 1993 році, як будинок здали, так і заселилися. Усі свої. Тепер їх немає, – розповів зі сльозами на очах Сергій.

Він вважає, що російським окупантам байдуже до життів українців, оскільки вони намагаються вбити якомога більше людей.

– Сволоти. Що про них думати… Вони гірші за скотів. Їм байдуже – їм потрібно побільше людей убити… Тому що ми не хочемо працювати на них… А що Харків, що Донецьк – їм байдуже, їм треба побільше людей убити, – вважає мешканець будинку, в який влучила російська ракета.

За останніми даними, внаслідок ракетного удару по Умані загинули щонайменше 23 людини, серед яких четверо дітей.

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