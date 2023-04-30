Гаджети, прикраси та навіть використані електрощітки. Ще шістьох окупантів відправлять за ґрати за мародерство

Слідчі ідентифікували ще шістьох окупантів-мародерів, які під час тимчасової окупації села Богданівка, що на Київщині, жорстоко поводилися з цивільним населенням, погрожували розправою та відбирали у жителів цінні речі.

Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ України.

За даними слідства, загарбники вдиралися до помешкань людей і під погрозою зброї забирали побутову техніку, гаджети, ювелірні вироби, одяг та навіть предмети гігієни, зокрема й уже використовувані електричні зубні щітки господарів. З гаражів росіяни крали малогабаритну техніку: велосипеди та мопеди.

Встановлено, що воєнні злочинці обібрали 18 помешкань місцевих жителів. Наприкінці березня 2022 року, відступаючи, загарбники вивезли награбоване на територію Росії.

– Фігурантам було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни), – йдеться у повідомленні.

Наразі обвинувальний акт щодо шістьох воєнних злочинців скеровано до Броварського районного суду. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, суд виніс вирок заступнику командира військової частини Повітряних сил ЗС РФ, який бомбардував Харківську телевежу. Він отримав 12 років ув’язнення.

Джерело : МВС

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