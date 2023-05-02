У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Суспільне. Запоріжжя.

Зараз тривога лунає в Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Раніше сьогодні росіяни обстріляли села Кизомис і Велетенське в Херсонській області.

Відомо, що загинув 28-річний чоловік, ще четверо людей дістали поранення. Їх госпіталізували.

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