Зіткнулися понад 90 авто: у США через пилову бурю сталася ДТП з потерпілими

В Іллінойсі США пилова буря буквально засліпила водіїв, що призвело до масштабної ланцюгової ДТП, під час якої десятки автомобілів врізалися один в одного. Внаслідок аварії загинули шестеро людей.

Зазначається, що через пилову бурю видимість знизилася практично до нуля. Через це на одній із трас зіткнулися від 40 до 60 легкових автомобілів та 30 комерційних авто, а також численні тягачі з причепами.

Внаслідок ДТП спалахнули два великовантажні автомобілі, що ще більше посилило задимлення.

Місцева влада повідомляє, що понад 30 людей опинилися в лікарні з травмами, від незначних до небезпечних для життя. Серед пацієнтів як дорослі люди, так і старі та діти.

Джерело : Reuters

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