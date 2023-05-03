Загинули восьмеро дітей: у Белграді учень влаштував стрілянину у школі

У Сербії 14-річний підліток влаштував стрілянину у школі, внаслідок якої відомо про щонайменше дев’ятьох загиблих, серед них восьмеро дітей та один охоронець.

Інцидент трапився у муніципалітеті Врачар у сербській столиці Белград.

Сербські ЗМІ пишуть, що учень сьомого класу школи Владислав Рібнікар прийшов до закладу озброєним. Після вбивства охоронця він застрелив трьох учениць у коридорі. Тоді підліток увірвався до кабінету історії та відкрив там вогонь. Це все тривало близько п’яти хвилин.

МВС Сербії підозрює, що він стріляв із рушниці свого батька. Відомо також, що його затримала поліція.

Повідомляється про 15 поранених. Відомо, що трьох постраждалих дітей ушпиталили до дитячої університетської клініки, двоє у стабільному, а ще одна дитина – у важкому стані.

Serbie : Au moins 8 personnes, dont 7 enfants, seraient mortes suite à une fusillade dans une école à Belgrade où un adolescent de 14 ans est entré dans l’école Vladislav Ribnikar du centre de Belgrade vers 08h00 locales et a ouvert le feu sur ses camarades, selon les médias. pic.twitter.com/TK8CY9kGjz — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) May 3, 2023

Видання Новости повідомило, що хлопець, який влаштував стрілянину, напередодні був на дні народження шкільного друга. Учні, які були там також сказали, що підліток поводився цілком нормально і вони не помітили в ньому нічого, що викликало б підозру.

Тамтешні ЗМІ з посиланням на розповіді інших дітей пишуть, що хлопець був відмінником, тихим і замкнутим. У школі його називали “ботаном”. Зазначається, що він отримав одиницю з історії, що його роздратувало. Друзі нібито через це його дражнили.

Джерела: Telegraf, Republika, Новости

Фото: Новости

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