Мати не годувала та пиячила: на Тернопільщині врятували восьмирічну дівчинку

У Тернопільській області поліцейські врятували з жахливих умов проживання восьмирічну дівчинку. Матір-алкоголічка навіть не знала, де перебуває її дитина.

Про це повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області. Правоохоронці отримали повідомлення від небайдужої громадянки про неналежний догляд за неповнолітньою дитиною.

Коли інспектори прибули за зазначеною адресою, то двері до помешкання відчинила жінка, яка не знала, де перебуває її дитина. У квартирі були антисанітарні умови для життя, купу сміття, брудні речі та порожні пляшки.

Поліцейські разом із матір’ю перевірили прилеглу територію і в одному з дворів багатоповерхівок виявили дитину. Вона розповіла, що мама її не годує та систематично вживає алкогольні напої. Патрульні заспокоїли та нагодували дівчинку.

У Патрульній поліції зазначили, що інспектори не могли далі залишати дитину за адресою проживання. Вони повідомили про подію працівників служби у справах дітей та соціальних працівників.

Дівчинку тимчасово вилучили з родини, поки батьки не забезпечать належні умови для проживання дитини. На матір склали протокол за ч. 1 ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обов’язків) КУпАП.

Фото: Патрульна поліція Тернопільської області

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