Розібрали по частинах. З України намагалися вивезти літак Cessna у вантажівці

З України намагалися вивезти розібраний літак Cessna моделі 182M, у вантажівці.

Про це повідомляють у пресслужбі Київської митниці.

Зазначається, що перевізник подав документи, згідно з якими до Румунії нібито мали відправити фюзеляж та крила літака Cessna, що був у використанні. Запчастини за документами оцінювалися у €9 тис.

Однак, під час огляду вантажу київські митники визначили, що заявлений до митного оформлення товар є не частинами літака, а безпосередньо літаком у частково розібраному стані.

Також, окрім заявлених фюзеляжу та крил, у вантажному відділі вантажівки, що переміщувала товар, були наявні інші частини літака, а саме: вертикальний та горизонтальний стабілізатори з кермом напряму та висоти, крісла, обшивка, двері, шасі, бортове обладнання (прилади), обтічники, частини вихлопної системи двигуна тощо. Тобто по суті вантаж являє собою літак Cessna моделі 182M, без двигуна та окремого бортового устаткування.

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Літак вилучено до винесення судом рішення у справі.

Фото: Київська митниця

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