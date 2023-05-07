Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Потребує перевірки
Юля Захарченко, редакторка стрічки

У Дніпрі прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги

У Дніпрі прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги
Фото: Depositphotos

У Дніпрі прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги на території області.

За попередніми даними, у Дніпрі працюють сили та системи протиповітряної оборони. У місті оголошено повітряну тривогу.

Варто зазначити, що наразі сигнал повітряної тривоги оголошено у Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях і тимчасово окупованому Криму.

Вибухи в Дніпрі 6 травня 2023 – що відомо про вибухи в Дніпрі

Читайте також
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023

Війна в Україні, Вибух, Дніпро, Дніпропетровська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Бомбардувальник Ту-22М3: чому він такий небезпечний, головні характеристики
Бомбардувальник Ту-22М3
СБУ про підрив авто з Прилєпіним: смерть – єдина перспектива для окупантів
У Дніпрі прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги
Утворилися великі черги: окупанти тікають з Мелітополя до Криму – Федоров
У Дніпрі прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023
На Херсонщині сапери потрапили під обстріл: є загиблі та поранені
У Дніпрі прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
ДНК. Свої: як жінка шукає інформацію про брата у полоні РФ
У Дніпрі прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги
У Києві відбувся конгрес, присвячений жінкам у сфері безпеки та оборони
У Дніпрі прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги
Пошкоджені майже усі будівлі! Хто залишився у Гуляйполі і хто рятує місто
У Дніпрі прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
У Дніпрі прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь