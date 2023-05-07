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У Дніпрі прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги
У Дніпрі прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги на території області.
За попередніми даними, у Дніпрі працюють сили та системи протиповітряної оборони. У місті оголошено повітряну тривогу.
Варто зазначити, що наразі сигнал повітряної тривоги оголошено у Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях і тимчасово окупованому Криму.
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