У Дніпрі прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги

У Дніпрі прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги на території області.

За попередніми даними, у Дніпрі працюють сили та системи протиповітряної оборони. У місті оголошено повітряну тривогу.

Варто зазначити, що наразі сигнал повітряної тривоги оголошено у Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях і тимчасово окупованому Криму.

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