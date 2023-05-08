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Юля Захарченко, редакторка стрічки

У Херсоні після вибухів частково зникло світло

У Херсоні після вибухів частково зникло світло
Фото: Depositphotos

У Херсоні прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

За попередніми даними, у місті частково зникло електропостачання після вибухів, повідомляють місцеві жителі.

Вибухи в Херсоні 7 травня 2023 – що відомо про вибухи в Херсоні

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Війна в Україні, Вибух, Новини Херсону, Херсон, Херсонська область, Херсонщина
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