Потребує перевіркиЮля Захарченко, редакторка стрічки
У Херсоні після вибухів частково зникло світло
У Херсоні прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.
За попередніми даними, у місті частково зникло електропостачання після вибухів, повідомляють місцеві жителі.
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