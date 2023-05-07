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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Києві у багатоповерхівці вибухнула граната – що відомо

вибух у квартирі

7 травня у Деснянському районі столиці у квартирі вибухнула граната. Чоловіка, причетного до вчинення злочину, вже затримали. Внаслідок події ніхто не постраждав. 

Про це повідомляють у поліції Києва. 

– Сьогодні до поліції Києва надійшла інформація, що у квартирі на вулиці Лісківській вибухнула граната. За вказаною адресою оперативний черговий негайно скерував наряди поліції, слідчо-оперативну групу та лікарів, – йдеться у повідомленні. 

За попередньою інформацією, боєприпас здетонував через необережне поводження, на щастя, обійшлося без постраждалих. Чоловіка, який незаконно зберігав гранату, поліцейські затримали.  

Вибух гранати

Фото: Telegram/ Труха-Київ

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Вибух, Київ, Нацполіція, Поліція
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